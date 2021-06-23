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أسعار الذهب تنتعش بعد تعهد أمريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-23T06:21:59+0000
أسعار الذهب تنتعش بعد تعهد أمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، بعد أن تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بالإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر لبعض الوقت، على الرغم من أن المكاسب توجت بارتفاع طفيف في الدولار.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1781.18 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1781.30 دولارا للأوقية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي بعد أن اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة وقدم التوقعات بشأن أول زيادات في أسعار الفائدة بعد الوباء حتى عام 2023.

يميل الذهب إلى الارتفاع بناءً على توقعات انخفاض أسعار الفائدة ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ في الجلسة أمام منافسيه ، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في مكان آخر ، ارتفعت الفضة 0.8٪ إلى 25.95 دولارًا للأوقية ، وارتفع البلاديوم 0.8٪ إلى 2578.75 دولارًا. وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 ٪ إلى 1،083.01 دولار.

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