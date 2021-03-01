أسعار الذهب تنتعش

شفق نيوز/ ارتفع الذهب أكثر من 1% يوم الإثنين، متعافيا من أقل مستوى فيما يزيد عن ثمانية أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة، إذ اعترى الضعف الدولار بينما أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وصعد الذهب في السوق الفورية 1% إلى 1750.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان زاد 1.1% في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1% إلى 1748.50 دولار للأوقية.

وهوت أسعار الذهب 3% يوم الجمعة، مسجلة أكبر هبوط شهري منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في شباط/فبراير، جراء ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

وقال ستيفن إينس من شركة الخدمات المالية أكسي: ”انعكاس تجاه ارتفاع العائدات وهبوط الدولار أتاحا للذهب أن يرتفع قليلا“ مضيفا أن التحفيز الأمريكي يدعم صعود الذهب.

ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة؛ ما يزيد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم وهو النتيجة المحتملة لحزمة التحفيز الضخمة في حين يمثل ارتفاع عائدات السندات تحديا لهذا الوضع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8% إلى 26.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 1.2% إلى 2344.76 دولار وكسب البلاتين 2.6% إلى 1219 دولارا.