أسعار الذهب تميل لخسارة أسبوعية

شفق نيوز/ اتجهت أسعار الذهب لتحقيق خسارة أسبوعية، حيث بدا من المرجح بشكل متزايد أن تؤدي القوى التضخمية المستمرة إلى تأخير توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض المعدن الثمين، اليوم الجمعة، وتراجع بنسبة 2.7% خلال الأسبوع، بعد أن تقدم مؤشر يتم مراقبته عن كثب للتضخم الحقيقي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

وتُلقي البيانات بظلال من الشك بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على البدء قريباً في خفض تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وعادة ما تكون المعدلات والعوائد المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب، لأنه لا يدر فائدة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، إن البنك المركزي الأميركي اضطر إلى "إعادة التقييم" بعد سلسلة من بيانات التضخم الأعلى من المأمول.

مع ذلك، فإن قراءة التضخم جاءت جنباً إلى جنب مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي تخلف عن جميع التوقعات، ما أدى إلى إحياء احتمال الركود التضخمي، الأمر الذي قد يضيف المزيد من الدعم للذهب. وتعد السبائك من بين الأصول التي تستفيد من تدفقات الملاذ الآمن.

وينتظر المتداولون الآن صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي اليوم الجمعة، وهو المؤشر المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن تظهر القراءة أن ضغوط الأسعار ظلت مرتفعة في مارس.

وانخفض السعر الفوري للذهب، الذي سجل مستوى قياسياً مرتفعًا قبل أسبوعين، بنسبة 0.2% إلى 2328.08 دولاراً للأونصة في الساعة 9:12 صباحاً في سنغافورة، بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 0.7% أمس. وكان مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" ثابتاً. كما انخفضت الفضة، بينما ارتفع البلاديوم والبلاتين.