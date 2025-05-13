أسعار الذهب تلتقط أنفاسها بعد موجة بيع حادة وتراجع الطلب على الملاذات الامنة

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد موجة بيع حادة، إذ تراجع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تهدئة كبيرة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تم تداول العقود الفورية للمعدن الأصفر قرب مستوى 3237 دولاراً للأونصة، بعد أن هبطت بنسبة 2.7% يوم الإثنين، وسط رهانات من المستثمرين بأسعار الذهب تلتقط أنفاسها بعد موجة بيع حادة على تعافي أسواق الأسهم وزيادة الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية.

وكان أكبر اقتصادين في العالم اتفقا على خفض الرسوم الجمركية مؤقتاً، حيث خفّضت الولايات المتحدة التعرفة على السلع الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً، فيما خفّضت بكين الرسوم على معظم الواردات إلى 10%.

وارتفع الدولار الأميركي بأكبر وتيرة منذ موجة الصعود التي أعقبت الانتخابات في نوفمبر، كما صعدت عوائد سندات الخزانة، وكلاهما شكّل عوامل ضغط على الذهب.

ويتوقع المتعاملون حالياً أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفضين فقط لأسعار الفائدة خلال عام 2025، في ضوء إعادة تقييم توقعات التضخم، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائداً.

ورغم ذلك، لا يزال الذهب مرتفعاً بنحو 25% منذ بداية العام، إلا أن التهدئة في النزاع التجاري بين واشنطن وبكين بعثت بإشارات إلى الأسواق بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتبنى نهجاً أكثر مرونة.

ومع ذلك، لا يزال التحفظ يهيمن على بعض المستثمرين بسبب غياب التفاصيل الدقيقة في الإعلان الأخير، محذرين من أن أي تصعيد جديد قد يدفع الذهب مجدداً نحو مستوياته القياسية المسجلة الشهر الماضي.

واستقر الذهب الفوري عند 3,237.86 دولارا للأونصة بحلول الساعة 7:38 صباحاً في سنغافورة. وظل مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري ثابتاً بعد أن قفز بنسبة 1% يوم الإثنين. كما لم تشهد أسعار الفضة و البلاديوم والبلاتين تغييرات تُذكر.