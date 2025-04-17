أسعار الذهب تلامس 700 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ لامست أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، 700 ألف دينار للمثقال الواحد عيار 21، مع ارتفاع الأونصة عالمياً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 685 ألف دينار، وسعر الشراء 681 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 655 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 651 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 685 ألف دينار 695 ألفاً، وسعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 655 ألفاً و665 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ عيار 24 سعر بيع 788 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 722 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 690 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 590 ألف دينار.

وارتفع سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في الأسواق العالمية إلى 3.342 دولار بعد أن كانت يوم أمس3.315دولار.