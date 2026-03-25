أسعار الذهب تلامس المليون دينار مجدداً في الأسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي عند 993 ألف دينار، وسعر الشراء 958 ألف دينار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 962 ألف دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 963 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 959 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 995 ألف دينار و1.005 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 965 ألف دينار و975 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.063 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.015 مليون دينار، وعيار 18 بيع 870 ألف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.

يشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد تجاوزت في (21 كانون الثاني الماضي) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية، إلا أنها عاودت النزول لاحقاً.