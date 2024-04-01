أسعار الذهب تلامس ارتفاعا قياسيا

شفق نيوز/ لامست أسعار الذهب مستوى مرتفعا على نحو قياسي، يوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأمريكي اعتدل في فبراير/شباط، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وبحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2255.39 دولارا للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2256.09 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 2275.70 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 69 بالمئة أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في يونيو /حزيران، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 25.22 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 913.85 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.22 دولارا للأوقية.