سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 4 أسابيع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-02T05:37:12+0000
أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 4 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو تموزالماضي، على وقع مخاوف المستثمرين من فترة توترات عاصفة في العلاقات الأميركية الصينية مع توجه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وغالباً ما يستفيد المعدن الأصفر من نوبات الاضطرابات الجيوسياسية، حيث ستعطي رحلة بيلوسي إلى تايوان دفعة قوية للرياح التي ساعدت الذهب على الارتداد من أدنى مستوى له في 15 شهراً.

وساعد انعكاس ارتفاع الدولار والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي أسعار السبائك على تحقيق مزيد من المكاسب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 1780.53 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شنغهاي، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6%، بينما تغيرت الفضة والبلاتين قليلاً.

related

ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

Date: 2021-10-13 08:48:04
ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

بعد عودة ارتفاع الدولار .. أسعار الذهب تقفز في الاسواق العراقية

Date: 2022-02-22 08:23:48
بعد عودة ارتفاع الدولار .. أسعار الذهب تقفز في الاسواق العراقية

ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار

Date: 2021-05-19 08:19:21
ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار

النفط يرتفع لكنه يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار

Date: 2021-08-06 07:20:16
النفط يرتفع لكنه يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار

أسعار النفط تواصل الصعود وبرنت قرب 80 دولاراً للبرميل

Date: 2021-12-29 04:54:09
أسعار النفط تواصل الصعود وبرنت قرب 80 دولاراً للبرميل

خام البصرة الخفيف يقفز فوق 81 دولارا للبرميل

Date: 2021-10-06 09:57:33
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 81 دولارا للبرميل

الذهب يعاود الصعود بشكل طفيف في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-12 08:17:06
الذهب يعاود الصعود بشكل طفيف في الاسواق العراقية

سلة خام أوبك ترتفع إلى أكثر من 3 دولارات

Date: 2022-04-14 10:17:25
سلة خام أوبك ترتفع إلى أكثر من 3 دولارات