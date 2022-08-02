أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 4 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو تموزالماضي، على وقع مخاوف المستثمرين من فترة توترات عاصفة في العلاقات الأميركية الصينية مع توجه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وغالباً ما يستفيد المعدن الأصفر من نوبات الاضطرابات الجيوسياسية، حيث ستعطي رحلة بيلوسي إلى تايوان دفعة قوية للرياح التي ساعدت الذهب على الارتداد من أدنى مستوى له في 15 شهراً.

وساعد انعكاس ارتفاع الدولار والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي أسعار السبائك على تحقيق مزيد من المكاسب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 1780.53 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شنغهاي، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6%، بينما تغيرت الفضة والبلاتين قليلاً.