أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الثلاثاء، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لاحقاً اليوم للحصول على مؤشرات أوضح بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة الـ 02:38 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3743.39 دولاراً للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 3759.02 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.1% لتسجل 3779.50 دولاراً للأوقية.

ويأتي الأداء القوي للذهب في أعقاب قرار الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى مزيد من التخفيضات المحتملة في الاجتماعات المقبلة.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالات مرتفعة بخفض جديد في أكتوبر/تشرين الأول وآخر في ديسمبر/كانون الأول.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.9% إلى 43.67 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3% إلى 1412.80 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.2% ليسجل 1176.44 دولاراً.