أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي لمستويات قياسية غير مسبوقة في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء ( 16 أيلول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 743 الف دينار، وسعر الشراء 739 الف دينار، فيما سجلت امس الاثنين 735 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 713 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 709 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 745 الف دينار و 755 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 715 الفا و 725 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 773 ألف دينار، وعيار 21 بيع 738 ألف دينار، وعيار 18 بيع 632 ألف دينار.

يأتي هذا بالتزامن مع بلوغ أسعار الذهب بالأسواق العالمية في وقت سابق من صباح اليوم، ذروة قياسية بدعم من ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك أسعار الفائدة على الاقتراض.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليصل إلى 3,681.18 دولارًا للأوقية بحلول الساعة الـ 03:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,689.27 دولارًا. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر عند 3,718.50 دولارًا.