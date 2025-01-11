أسعار الذهب تقفز في بغداد واربيل وسط تذبذب الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 572 الف دينار، وسعر الشراء 568 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 542 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 538 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 575 الف دينار و 585 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 545 الفا و 555 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 662 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 607 الآف دينار ، وعيار 21 بيع 580 ألف دينار ،وعيار 18 بيع 497 ألف دينار .

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 151150 ديناراً مقابل 100 دولار.