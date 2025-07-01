أسعار الذهب تقفز في العراق مع الصعود العالمي للمعدن النفيس

شفق نيوز- بغداد/اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (1 تموز/يوليو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 662 الف دينار، وسعر الشراء 658 دينار . فيما سجل يوم أمس الاثنين 652 ألف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 632 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 628 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف و 675 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 684 ألف دينار، وعيار 21 بيع 653 ألف دينار، وعيار 18 بيع 560 ألف دينار.

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً في تعاملات، صباح اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأميركي، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات سوق العمل المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي يُعوَّل عليها لتحديد مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي، وسط دعوات متجدّدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض معدلات الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 3322.26 دولاراً للأونصة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 3334.70 دولاراً.