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أسعار الذهب تقفز في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-08T08:07:35+0000
أسعار الذهب تقفز في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء (8 آذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 410 آلاف دينار، وسعر الشراء 404 آلاف بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 406 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 370 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 364 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً  و375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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