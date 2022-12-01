أسعار الذهب تقفز عند أعلى مستوى في أسبوعين

شفق نيوز/ قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل.

وبحلول الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1793.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1795.90 دولار للأوقية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم أمس الأربعاء إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتتوقع الأطراف المشاركة في السوق الآن بنسبة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه المقبل في ديسمبر كانون الأول أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، وأنهى الذهب معاملات نوفمبر/تشرين الثاني مرتفعا بأكثر من ثمانية بالمئة وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو/ تموز 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.26 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1038.46 دولاراً للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1892.35 دولاراً للأوقية.