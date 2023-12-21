أسعار الذهب تفقد زخمها ومُعرَّضة للتراجع على المدى القصير

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

واستقرت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2048 دولارا للأوقية ،فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.22% إلى 2036 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.06% إلى 101.97 نقطة أمام سلة من العملات الرئيسية .

واستقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسته يوم الأربعاء .

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى .

وأظهر مسح مجلس المؤتمرات، ارتفاع مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 85.6 نقطة في ديسمبر، من قراءته المعدلة بالخفض البالغة 77.4 نقطة في نوفمبر، ليتجاوز مستوى 80 نقطة، متخليًا عن الإشارة إلى ركود محتمل خلال العام المقبل.

وقد دفع الميل الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية المتداولين إلى التخطيط لعدة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، بدءًا من أوائل شهر مارس .

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.28 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 965.94 دولارا وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1200.73 دولار.