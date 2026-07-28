أسعار الذهب تعود لدوامة الهبوط في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 848 الف دينار، وسعر الشراء 844 الف دينار، فيما سجلت يوم امس الاثنين 858 الف دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 818 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 814 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 850 و860 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 و830 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 894 الف دينار، وعيار 21 بيع 855 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 732 الف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.