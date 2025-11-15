أسعار الذهب تعاود الانخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 810 آلاف دينار، وسعر الشراء 806 آلاف، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 837 ألف دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 780 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 776 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 810 آلاف دينار و820 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح 780 ألفاً و790 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل انخفاضا أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 860 الف دينار، وعيار 21 بيع 820 ألف دينار، وعيار 18 بيع 703 آلاف دينار.