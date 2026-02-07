أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.044 مليون دينار، وسعر الشراء 1.040 مليون دينار، فيما سجلت اسعار يوم الخميس الماضي 1.037 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.014 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.010 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.045 مليون دينار، و1.055 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.015 مليون دينار و1.025 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا ايضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.150 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.095 مليون، وعيار 18 بيع 940 ألف دينار.