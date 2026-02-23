أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.104 مليون دينار، وسعر الشراء 1.100 مليون، فيما سجلت الاسعار يوم امس الاحد 1.085 مليون دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.074 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.070 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.105 مليون دينار، و 1.115 مليون، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.075 مليون دينار و1.085 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.170 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.118 مليون، وعيار 18 بيع 958 ألف دينار.