أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 814 ألف دينار، وسعر الشراء 810 آلاف، فيما سجلت امس الاحد 806 آلاف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 784 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 780 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 815 ألف دينار، و820 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 780 ألفاً و790 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 857 ألف دينار، وعيار 21 بيع 818 الفاً، وعيار 18 بيع 700 ألف دينار.