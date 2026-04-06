أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.020 مليون دينار، وسعر الشراء 1.016 مليون دينار، فيما سجلت يوم امس الاحد البيع 1.018 مليون دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 990 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 986 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.020 و1.030 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 990 ألف دينار ومليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.069 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.021 مليون دينار، وعيار 18 بيع 875 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.