أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 795 الف دينار، وسعر الشراء 791 الف دينار، فيما سجلت أمس الاحد 792 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 765 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 761 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 795 الفا و805 آلاف دينار، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 765 الفا 775 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً حيث بلغ عيار 22 بيع 838 ألف دينار، وعيار 21 بيع 800 الف دينار، وعيار 18 بيع 685 ألف دينار.