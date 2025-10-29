أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، وفق مراسلي وكالة شفق نيوز.

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر ببغداد، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 793 ألف دينار، وسعر الشراء 789 ألف دينار، مقارنة بـ 776 الف دينار أمس الثلاثاء.

كما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي عند 763 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 759 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد، في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 795 الفاً و 805 ألاف، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 765 الفاً و775 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 للبيع 838 ألف دينار، وعيار 21 للبيع 800 الف دينار، وعيار 18 بيع 685 ألف دينار .