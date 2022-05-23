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أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-23T09:11:34+0000
أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ سجلت الاسواق المحلية، يوم الاثنين، ارتفاعاً في أسعار الذهب العراقي والاجنبي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 381 الف دينار، وسعر شراء 377 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 379 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 337 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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