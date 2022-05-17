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أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-17T10:49:42+0000
أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، (17 أيار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 375 الف دينار، وسعر الشراء 369 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 370 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 335 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 329 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وارتفعت اسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء مع تراجع اسعار الدولار ليرتفع سعر الذهب الفوري إلى 1827.70 دولارًا للأوقية.

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