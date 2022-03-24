أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (24 اذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 397 الف دينار، وسعر الشراء 393 الفاً، بعد أن سجلت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 393 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، سجل ارتفاعاً أيضاً عند 357 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 353 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و405 ألاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).