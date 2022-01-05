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أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-05T08:17:33+0000
أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء (5 كانون الثاني 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 372 الف دينار، وسعر الشراء 368 الفاً، فيما سجلت اسعار الذهب ليوم امس الثلاثاء 370 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاايضا عند 342 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 338 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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