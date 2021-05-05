أسعار الذهب تصعد مع نزول الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب ،يوم الأربعاء ،بدعم من تراجع الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن أسعار الفائدة قد تكون بحاجة للزيادة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1781.13 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية .

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى بعد صعوده لذروة نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 3000.46 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولارا في الجلسة السابقة بدعم من مخاوف من نقص إمدادات المعدن.

واستقرت الفضة عند 26.52 دولارا، بينما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1236.04 دولارا، ليزداد بعدا عن ذروة أكثر من شهرين التي لامسها يوم الثلاثاء.