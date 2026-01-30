أسعار الذهب تسجل أول تراجع لها منذ نحو أسبوعين

شفق نيوز - بغداد

تراجعت أسعار الذهب بعد أول انخفاض لها منذ نحو أسبوعين، مع صعود الدولار الأميركي عقب تقرير أفاد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد لترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت السبائك بما يصل إلى 4.8% يوم الجمعة، بعدما كانت قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بنسبة وصلت إلى 1.4%، مواصلةً التقلبات الحادة التي قطعت موجة صعود قياسية في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار بما يصل إلى 0.5%، ما جعل المعادن النفيسة أكثر كلفة لمعظم المشترين.

أفادت "بلومبرغ نيوز" بأن الرئيس دونالد ترمب قد يختار وورش مرشحاً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

ويُعرف وورش منذ فترة طويلة بسمعته كمتشدد في مكافحة التضخم، إلا أنه اصطف في الأشهر الأخيرة مع الرئيس عبر الدعوة علناً إلى خفض أسعار الفائدة. وكان ترمب قد قال إنه سيعلن اسم مرشحه صباح يوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من الخُمس منذ بداية العام، مدعوماً بقلب ترمب للنظام الدولي وهجماته على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

ولا تزال التوترات مرتفعة بعد تهديد ترمب بمهاجمة إيران، إلى جانب قوله إنه سيفرض رسوماً جمركية على أي دول توفر النفط لكوبا. كما هزّت الأسواق سلسلة من التهديدات الجمركية تجاه أوروبا وكندا وكوريا الجنوبية.

في الأثناء، جرى تفادي خطر وشيك لإغلاق حكومي أميركي آخر، بعد توصل ترمب وديمقراطيي مجلس الشيوخ إلى اتفاق مبدئي. ولا يزال البيت الأبيض يواصل التفاوض مع الديمقراطيين بشأن فرض قيود جديدة على مداهمات الهجرة التي أثارت غضباً واسعاً على مستوى البلاد.

وانخفض الذهب بنسبة 3.1% إلى 5207.70 دولارا للأونصة بحلول الساعة الـ 11:10 صباحاً بتوقيت سنغافورة.

وتراجعت الفضة بنسبة 4.3% إلى 110.67 دولارات. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.3%، فيما هبط كل من البلاتين والبلاديوم.