أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها في شهر واحد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لأعلى مستوياتها منذ منتصف مارس/ آذار حيث أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى توتر معنويات المخاطرة ودفعت المستثمرين إلى الأمان في السبائك.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 1984.51 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته في شهر.

وتعتبر السبائك مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية.

وارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018 مما كبح التقدم في الذهب بدون عائد .

كما ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 25.79 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.1٪ إلى 1000.82 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1.6٪ إلى 2406.93 دولارًا.