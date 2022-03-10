أسعار الذهب تسجل "أسوأ انخفاض" منذ عام مع ارتفاع الأسهم العالمية

شفق نيوز / سجلت أسعار الذهب، يوم الخميس، انخفاضاً واضحاً منذ عام 2021، مع صعود الأسهم العالمية في أعقاب تراجع أسعار النفط، بعد أن أعلنت الإمارات العربية المتحدة إنها ستساعد في زيادة إنتاج النفط، مما يجعل سبائك الملاذ الآمن أقل جاذبية.

ونزل الذهب الفوري 0.8 بالمئة ليصل إلى 1975.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت الأسعار بنسبة 1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1982.40 دولار.

وتراجع المعدن الملاذ الآمن بنحو 3٪ في الجلسة السابقة ، وهو أسوأ انخفاض خلال اليوم منذ يناير 2021، منخفضًا من أعلى مستوى قياسي منذ أغسطس 2020 الذي سجله يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت الأسهم الآسيوية، متتبعة المكاسب التي حققتها وول ستريت خلال الليل حيث عززت المحادثات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا المعنويات.

ومن بين المعادن الأخرى ، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.9٪ إلى 25.51 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7٪ إلى 1068.52 دولار.