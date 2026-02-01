أسعار الذهب تسجل تراجعاً جديداً في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأحد ، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 996 ألف دينار، وسعر الشراء 992 الفا، فيما سجلت اسعار يوم امس السبت 1.040 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 966 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 962 الف دينار .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 995 ألف دينار، و 1.005 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 965 الف دينار و 975 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.125 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.075 مليون، وعيار 18 بيع 922 ألف دينار.