أسعار الذهب تسجل تبايناً بين بغداد وأربيل مع استقرار نسبي للدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الخميس، استقراراً في أسواق العاصمة بغداد، في حين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق أربيل، بالتزامن مع الاستقرار النسبي الذي تسجله أسعار صرف الدولار.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في بغداد، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 965 ألف دينار، وسعر شراء بلغ 961 ألفاً، وهي المستويات ذاتها المسجلة يوم أمس الأربعاء، فيما سجل مثقال الذهب العراقي عيار 21 سعر بيع عند 935 ألف دينار، و931 ألفاً للشراء.

وفي محال الصاغة (المفرد)، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 965 و975 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935 و 945 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسواق ارتفاعاً في معدلات الأسعار؛ إذ بلغ سعر بيع المثقال لعيار 22 مليوناً و8 آلاف دينار، وعيار 21 سجل 963 ألف دينار، في حين بيع عيار 18 بسعر 825 ألف دينار.

ويأتي هذا التباين تزامناً مع استقرار أسعار صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 153,850 ديناراً لكل 100 دولار، وهي مستويات يوم أمس الأربعاء نفسها، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل حركة طفيفة، إذ بلغ سعر البيع 153,750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,650 ديناراً.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخه بـ 21 كانون الثاني/يناير الماضي، علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.