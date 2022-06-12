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أسعار الذهب تسجل استقرارا في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-12T08:33:30+0000
أسعار الذهب تسجل استقرارا في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الأحد، (12 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 386 الف دينار، وسعر الشراء 382 الفاً، وهي نفس اسعار البيع ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 346 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 342 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و 395 ألفاً، في حين تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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