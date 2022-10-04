أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً كبيرا في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل كبير ، اليوم الثلاثاء، (4 تشرين الأول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 351 الف دينار، وسعر الشراء 347 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 342 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 321 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 317 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 335 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا، ووفقا لنقابة الصياغ في عاصمة الإقليم كان سعر مثقال ذهب عيار 24 بـ405,000 دينار، ومثقال ذهب عيار 21 بـ360,000 دينار، ومثقال ذهب عيار 18 بـ305,000 دينار.