أسعار الذهب تستمر بالانخفاض في الأسواق العراقية وصائغ يعزو ذلك للبورصة العالمية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية لليوم الثاني اليوم الثلاثاء، (10 ايار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 382 الف دينار، وسعر الشراء 378 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 384 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 342 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 338 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وقال الصائغ وسام الاعرجي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "أسعار الذهب المحلية تتأثر بشكل مباشر بأسعار الذهب عالميا، وبالتالي فإن هذا الانخفاض هو نتيجة انخفاض اونصة الذهب عالميا".

واضاف ان "البورصة الرئيسية في شارع النهر ببغداد تقوم يوميا بتسعير الذهب محليا وفقا لأسعار اونصة الذهب العالمية"، مستدركا ان "اسعار الذهب تتأثر أيضا بأسعار الدولار الذي يباع محليا".

يذكر ان اسعار اونصة الذهب تشهد حاليا تراجعا في اسعارها حيث هبطت أسعار الذهب بما يزيد على 1% اليوم الثلاثاء، مع تضرر جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار لأعلى مستوى في عقدين.