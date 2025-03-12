أسعار الذهب تستقر وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم

شفق نيوز/ استقر الذهب، يوم الأربعاء، قبيل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد تساعد في قياس مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط توترات تجارية ومخاوف من تباطؤ اقتصادي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2916.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2922.30 دولارا.

وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لتحليل موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

إذا أجبرت ضغوط الأسعار المتزايدة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فقد يفقد الذهب جاذبيته لأنه أصل غير مدر للعائد.

من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما دفع الذهب إلى الوصول إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2956.15 دولارا في 24 فبراير.

دافع ترامب عن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية يوم الثلاثاء أثناء لقائه مع رؤساء تنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية، بما في ذلك العديد من الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية في الأيام الأخيرة مع تدهور معنويات المستهلكين والمستثمرين بسبب مخاوف الركود والتضخم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.76 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 978.60 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.53 دولارا.