أسعار الذهب تستقر وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث تواليا

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الجمعة، متجهة لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ لا يزال المستثمرون متمسكين بتوقعاتهم لاستمرار ارتفاعها، بينما يراقبون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3348 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3359 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 33.42 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 969.65 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 943.24 دولاراً.