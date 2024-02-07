أسعار الذهب تستقر مع ترقب المتداولين لتصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ أي تغير أيضا على العقود الآجلة الأمريكية للذهب واستقرت عند 2051.20 دولارا للأوقية.

وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأمريكي وفقا للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة. لكن المعركة لاحتواء التضخم "لم تنته بعد ،وقد يستغرق البنك المركزي وقتا قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيسه جيروم باول أيضا في مقابلة بثت يوم الأحد ،ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، مما يقلل من جاذبيتها بين الأصول الأخرى.

وانخفض مؤشر الدولار والعوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.41 دولارا للأوقية واستقر سعر البلاتين عند 903.99 دولارا بينما انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 949.83 دولارا.