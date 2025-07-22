أسعار الذهب تستقر مع انخفاض الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ( 22 تموز/يوليو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 659 الف دينار، وسعر الشراء 655 الف دينار. وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 629 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 625 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 الف و 670 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 630 الفا و 640 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 692 ألف دينار، وعيار 21 بيع 660 ألف دينار، وعيار 18 بيع 565 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 139800 دينار مقابل 100 دولار.