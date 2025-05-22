أسعار الذهب تستقر لدى بغداد وتنخفض في أربيل

أسعار الذهب تستقر لدى بغداد وتنخفض في أربيلأسعار الذهب تستقر لدى بغداد وتنخفض في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما شهدت انخفاضاً في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 660 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 656 ألف دينار، وهي ذات الأسعار المسجلة يوم أمس الأربعاء.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 630 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 626 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 660 ألفاً و670 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 ألفاً و640 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد انخفضت أسعار الذهب، حيث سجل سعر بيع المثقال عيار 22 نحو 700 ألف دينار، وعيار 21 نحو 670 ألف دينار، بينما بلغ سعر بيع عيار 18 قرابة 575 ألف دينار.