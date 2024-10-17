أسعار الذهب تستقر لدى بغداد وترتفع في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 572 ألف دينار، وسعر الشراء 568 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 542 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 538 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 575 ألف دينار و585 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 545 ألفاً و555 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 675 ألف دينار، وعيار 21 بيع 590 ألف دينار، وعيار 18 بيع 505 ألاف دينار.