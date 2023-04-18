أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (18 نيسان 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 405 آلاف دينار، وسعر الشراء 401 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 375 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 371 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الفا، وسجل مثقال ذهب عيار 22 430,000، فيما سجل عيار 21 بيع 415 الف دينار وسجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).