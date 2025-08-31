أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد المحلية، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 700 ألف دينار، وسعر الشراء 696 ألفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 670 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 666 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 700 ألف دينار و710 آلاف، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 670 ألفاً و680 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب استقراراً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 720 ألف دينار، وعيار 21 بيع 688 ألف دينار، وعيار 18 بيع 589 ألف دينار.