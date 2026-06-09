أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد وتحلّق في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 936 الف دينار، وسعر الشراء 932 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها امس الاثنين.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 906 آلاف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 902 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 940 و950 الف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 910 آلاف و920 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 984 الف دينار، وعيار 21 بيع 940 الف دينار، وعيار 18 بيع 805 آلاف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.