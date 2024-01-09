أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، (9 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 434 الف دينار، وسعر الشراء 430 الف دينار".

وأشار مراسلنا، إلى أن "سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 404 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 400 ألف دينار".

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 آلاف و 415 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب 5 غرامات.