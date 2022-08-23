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أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد وتنخفض في أربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-23T08:34:42+0000
أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد وتنخفض في أربيل

فق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (23 اب 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 358 الف دينار، وسعر الشراء 354 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 328 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 324 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و 370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل انخفاضا في أسواقها حيث بلغ سعر البيع

مثقال ذهب عيار 24 ب 410.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 22 ب 378.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 21 ب 368.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 18 ب 310.000 دينار عراقي.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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