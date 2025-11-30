أسعار الذهب تستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الاحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 850 ألف دينار، وسعر الشراء 846 ألفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 820 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 816 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 850 ألف دينار و860 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألفاً و830 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 885 ألف دينار، وعيار 21 بيع 845 الفاً، وعيار 18 بيع 725 ألف دينار.