أسعار الذهب تستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 531 ألف دينار، وسعر الشراء 526 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 501 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 497 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 535 ألف دينار و545 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 505 آلاف و515 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل عيار 24 بيع 605 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 530 ألف دينار، وعيار 18 بيع 455 ألف دينار.