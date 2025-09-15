أسعار الذهب تستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 735 الف دينار، وسعر الشراء 731 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 705 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 701 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 735 ألف دينار و745 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 705 آلاف دينار، و715 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقراراً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 768 ألف دينار، وعيار 21 بيع 733 ألف دينار، وعيار 18 بيع 628 ألف دينار.